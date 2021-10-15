Томские ученые обнаружили связь сериала «Игра в кальмара» с романом «Десять негритят»

Томск, 15 октября. Южнокорейский сериал от Netflix «Игра в кальмара» в короткие сроки стал самым популярным за всю историю сервиса. На данный момент его просмотры превышают отметку в 111 миллионов, однако его сюжет далек от оригинального, считают томские ученые.

Исследование проводилось при помощи искусственного интеллекта, который анализировал сходство сценария сериала с уже вышедшими кинолентами и произведениями писателей. По словам автора разработки, Евгения Гарина, в первую же минуту работы машина обнаружила совпадение с японским фильмом «Королевская битва». Затем искусственный интеллект определил схожесть с «Голодными играми», хоррором «Страшная воля богов» и «Игрой престолов».

«И чуть позже еще целый пакет произведений, основой которых служит изданный в 1939 году знаменитый детективный роман Агаты Кристи «Десять негритят»» — сообщил Гарин «Российской газете».

Он также подчеркнул, что и «Десять негритят» не полностью самостоятельное произведение. По словам ученого, Агата Кристи позаимствовала идеи для написания романа из народного фольклора. Из корабельной байки о производстве крысобоя — крысы-каннибала, которая была выращена в бочке с обычными крысами.

Режиссер сериала Хван Дон-хек сообщил, что кинокартина может быть продолжена на второй сезон. Однако на данный момент сценарий не готов, поэтому будет это еще очень не скоро.