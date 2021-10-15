Суд подтвердил право российских заключенных на киносеанс раз в неделю

Москва, 15 октября. Тюремное ведомство выплатит 25 тысяч рублей в качестве компенсации заключенному из Новосибирской области, из камеры которого изъяли телевизор диагональю 82 сантиметра. Однако в камерах того режима, на котором находился мужчина, не запрещены телевизоры.

В его камере также не было радиоточки. Кроме того, во время проверки выяснилось, что заключенным в этой колонии не показывали кино раз в неделю, как предусмотрено по законодательству.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции счел компенсацию справедливой, а незаконное лишение права на просмотр фильмов, телепередач в личное время, отведенное распорядком дня, грубейшим нарушением прав заключенных, передает «Российская газета».

Это не самое страшное нарушение тюремного распорядка, которое было выявлено в последнее время в России. Мужчина, ставший жертвой издевательств в тюремной туберкулезной больнице №1, рассказал, что дважды подвергся насилию. Генпрокуратура России сразу организовала проверку в тюрьмах и СИЗО Саратовской области после публикаций в СМИ данных о пытках заключённых, о чем сообщил «Царьград».