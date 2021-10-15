Госпитализированный Билл Клинтон пошел на поправку

Вашингтон, 15 октября. Госпитализированный ранее с заражением крови экс-президент США Билл Клинтон «идет на поправку».

Клинтона сейчас лечат антибиотиками. Об этом рассказал представителя экс-президента, передает CNN. Билла Клинтона госпитализировали с заражением крови. Его болезнь не связана с COVID-19.

Бывший американский лидер часто бывал в больницах в прошлом. Его уже госпитализировали ранее с жалобами на боль в груди из-за проблем с сердцем, что вызывало беспокойство у врачей.

В декабре прошлого года Билл Клинтон и экс-президент США Джордж Буш-младший решили публично привиться от коронавируса. Буш-младший вскоре обратился к главному инфекционисту страны Энтони Фаучи с просьбой о помощи в продвижении препарата от коронавируса. Политик выразил готовность публично привиться от вируса. Его точку зрения разделил Билл Клинтон, представитель которого объявил о намерении бывшего президента сделать прививку, чтобы подать пример американцам.