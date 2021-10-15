Новую автозаправку начнут строить между Салехардом и Надымом в 2022 году

Салехард, 15 октября. Новую автозаправочную станцию (АЗС) между Салехардом и Надымом начнут строить во второй половине 2022 года, заявил в прямом эфире в Instagram губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Подготовка площадки для строительства уже ведется. С одной из крупных нефтяных компаний, создающих собственную сеть АЗС, заключена соответствующая договоренность, подчеркнул Артюхов. Начать строительство новой автозаправки планируется «со второй половины следующего года», уточнил он.

«Как только площадка будет готова со всей необходимой инженеркой, мы подведем электроснабжение от высоковольтной линии, которая идет на Салехард, создадим такой островок цивилизации посреди глуши между Салехардом и Надымом», — цитирует губернатора ЯНАО «Север-Пресс».

Ранее Артюхов анонсировал строительство дорожной развязки в западной части Нового Уренгоя. В этом году в городе уже начала действовать первая на полуострове многоуровневая развязка «Солнечная».