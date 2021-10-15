Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 октября 08:40
08:39
Наука
Новые неизученные токсины обнаружили на побережье Камчатки
08:39
Общество
Аренда коттеджей на Новый год подорожала в Подмосковье на 20-40%
08:32
Шоу-бизнес
Блогер Саша Спилберг напугала подписчиков внезапным исчезновением
08:30
Политика
Экс-депутат Рады Журавко упрекнул ЕС в использовании интеграции с Украиной в своих целях
08:19
Политика
Политолог Стариков описал цель статьи Медведева
08:15
Политика
Экс-депутат Рады Журавко назвал Украину антироссийским проектом
08:08
Происшествия
Суд Петербурга отправил экс-следователя в тюрьму на пять лет за взятку в 1,2 млн рублей
08:04
Политика
Политолог Стариков объяснил, зачем Нуланд прилетела в Москву
08:00
Весь мир
Турецкие избиратели считают, что партия Эрдогана провалится на выборах в 2023 году
08:00
Экономика
Публицист Анпилогов: Французские компании готовы добывать в России «белый» водород
Все новости

Новую автозаправку начнут строить между Салехардом и Надымом в 2022 году

  /   Обновлено: 15 октября 2021 04:20
Общество
Новую автозаправку начнут строить между Салехардом и Надымом в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Салехард, 15 октября. Новую автозаправочную станцию (АЗС) между Салехардом и Надымом начнут строить во второй половине 2022 года, заявил в прямом эфире в Instagram губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Подготовка площадки для строительства уже ведется. С одной из крупных нефтяных компаний, создающих собственную сеть АЗС, заключена соответствующая договоренность, подчеркнул Артюхов. Начать строительство новой автозаправки планируется «со второй половины следующего года», уточнил он.

«Как только площадка будет готова со всей необходимой инженеркой, мы подведем электроснабжение от высоковольтной линии, которая идет на Салехард, создадим такой островок цивилизации посреди глуши между Салехардом и Надымом», — цитирует губернатора ЯНАО «Север-Пресс».

Ранее Артюхов анонсировал строительство дорожной развязки в западной части Нового Уренгоя. В этом году в городе уже начала действовать первая на полуострове многоуровневая развязка «Солнечная».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Новую автозаправку начнут строить между Салехардом и Надымом в 2022 году
азс янао артюхов
Комментировать