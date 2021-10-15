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Билла Клинтона госпитализировали с заражением крови

  /   Обновлено: 15 октября 2021 04:19
Политика
Билла Клинтона госпитализировали с заражением крови
wikipedia.org  /  Clinton White House

Вашингтон, 15 октября. Экс-президент США Билл Клинтон попал в больницу с заражением крови, информирует телеканал CNN.

Бывший американский лидер часто бывал в больницах в прошлом. Его несколько раз забирали в больницу с жалобами на грудную боль из-за проблем с сердцем, что всерьез беспокоило медиков.

Ранее бывший зять Ельцина Алексей Дьяченко рассказал, как первый президент Российской Федерации Борис Ельцин выпивал в кремлевском туалете вместе со своими коллегами из США Джорджем Бушем-старшим и Биллом Клинтоном. По его словам, все происходило во время официального приема в Кремле. Президент России обратил внимание, что жена Билла Клинтона Хиллари не разрешает выпивать своему супругу, хотя американский лидер очень любил «приложиться».

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