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Читатели китайского портала «Гуньча» восхитились словами Путина о газовом кризисе в Европе

  /   Обновлено: 15 октября 2021 03:52
Экономика
Читатели китайского портала «Гуньча» восхитились словами Путина о газовом кризисе в Европе
ФБА «Экономика сегодня»

Пекин, 15 октября. Китайский портал «Гуаньча» написал материал о реакции российского лидера Владимира Путина на газовый кризис в Европе. Китайцев восхитило последнее предупреждение главы государства.

На пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» президент страны заявил, что Россия никогда не использовала и не будет использовать энергоресурсы в качестве оружия. При этом он выразил готовность нарастить поставки российского газа в Европу. Путин добавил, что Москва по просьбе ЕС готова увеличить объемы продаваемых энергоресурсов. Китайцам понравился такой ответ российского лидера.

«Смысл слов Путина Великого был таков: "Это последнее предупреждение!"» — написал один из них.

Другой читатель отметил, что на Западе любят находить виноватых «за свою некомпетентность в управлении государством». Он заявил, что Запад непременно проиграет.

«Европейцы вымрут! Только подождите», — сказал один из комментаторов.

Пользователи Facebook посчитали, что Россия не должна спасать ЕС от газового кризиса. Западные СМИ и политики уверены, что в сложившейся ситуации виновата Россия. Однако итальянцы через соцсети выразили иное мнение.

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путин газ кризис
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