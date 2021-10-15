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Пострегистрационные исследования «Спутника V» завершились
Общество
Пострегистрационные исследования «Спутника V» завершились
minzdrav.gov.ru  /  Пресс-служба Минздрава РФ

Москва, 15 октября. Документы вакцины против коронавируса «Спутник V» подали на постоянную регистрацию, рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Пострегистрационные исследования «Спутника V» подошли к концу, рассказал ученый в беседе с РИА Новости. Это не единственная хорошая новость о российском препарате: глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил накануне, что лекарство может быть зарегистрировано Всемирной организацией здравоохранения до конца текущего года.

По мнению сотрудников центра имени Гамалеи, это может произойти еще раньше. «Спутник V» могут зарегистрировать в ВОЗ до конца ноября 2021 года. Точно можно сказать одно — с ВОЗ идет хороший диалог по поводу регистрации препарата, констатировал Дмитриев в беседе с ТАСС.

Известно, что Минздрав планирует зарегистрировать вакцину «Спутник V» для использования подростками 12–17 лет в России, это может произойти уже через две недели. Взрослым вакцина давно доступна. В том числе ее пользу недавно оценил российский президент Владимир Путин, который сообщил, что не заразился вирусом только благодаря вакцинации, передает «Царьград».

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