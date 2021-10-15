Байден утвердил временное повышение госдолга США

Вашингтон, 15 октября. Американский лидер Джо Байден подписал документ о повышении потолка государственного долга США. Об этом сообщает Белый дом.

Ранее Палатой представителей американского конгресса было одобрено краткосрочное увеличение госдолга США на 480 млрд долларов до 3 декабря. Минфин США предупредил, что государству может грозить дефолт, если до 18 октября не будут предприняты необходимые по утверждению лимита действия.

Сенат США ранее принял законопроект о временном повышении потолка госдолга на 480 млрд долларов. За законопроект проголосовали 50 сенаторов, против выступили 48 человек. Таким образом, конгрессмены предотвратили вероятность дефолта.

Новость о намерении США повысить лимит госдолга оживила фондовый рынок. Российские биржевые индексы демонстрируют рост после снижения по итогам торгов 6 октября.