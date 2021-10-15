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Губернатор Ямала сообщил о законодательном тупике в «собачьем вопросе»
Происшествия
Губернатор Ямала сообщил о законодательном тупике в «собачьем вопросе»
 /  Алиса Громова

Салехард, 15 октября. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что в России необходима корректировка законодательства, регулирующего обращение с бездомными животными.

Артюхов рассказал, что власти региона находятся в «определенном законодательном тупике». По его словам, законодательство стало более гуманным — животных нужно чипировать, бирковать и выпускать. Специалисты считают, что в таком случае животные перестают быть опасными. Губернатор отметил, что на практике оказывается, что это не так.

Глава региона призвал отнестись с пониманием к положению, в котором оказались муниципальные предприятия, ответственные за отлов. За отстрел животных им грозит уголовная ответственность, за нарушение пунктов закона об отлове — наказание.

«Решать проблему не получается, об этом говорят не только на Ямале. Необходима корректировка по опасным, агрессивным животным, но на это требуется время», — отметил Артюхов.

Губернатор пообещал поднять вопрос о данной законодательной инициативе. Он напомнил, что сформирован новый состав Госдумы, информирует Ямал-Медиа.

Ранее сообщалось, что бездомные собаки доставляют проблемы жителям Владивостока и Артема. Местные жители жалуются, что власти не могут справиться с ситуацией.

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ямал бездомные собаки артюхов
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