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Губернатор ЯНАО Артюхов анонсировал зимние авиарейсы с Ямала в Сочи
Общество
Губернатор ЯНАО Артюхов анонсировал зимние авиарейсы с Ямала в Сочи
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Салехард, 15 октября. Зимние рейсы из Салехарда в Сочи запустятся с января. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время выступления в прямом эфире в Instagram.

По словам губернатора, будет рассмотрена возможности создания рейсов в Горно-Алтайск. Артюхов отметил, что республика Алтай популярна для туризма в летний период. По словам главы региона, рейсы в Краснодар из столицы края также планируется открыть зимой, они сохранятся и летом. Об этом информирует Ямал-Медиа.

Дмитрий Артюхов также ответил на вопросы о продолжении субсидирования рейсов. Губернатор заверил местных жителей, что все то, что у нас сегодня летает, будет сохранено, так как эти рейсы остаются востребованными.

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа ведут переговоры с РЖД по поводу организации перевозок по Северному широтному ходу. Об этом рассказал глава региона.

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ямал сочи рейсы
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