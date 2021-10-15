Пользователи Facebook раскритиковали слова посла Украины о вступлении в ЕС

Москва, 15 октября. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Берлин должен закрепить вступление Киева в ЕС «смелым квантовым скачком» во внешнеполитическом секторе.

Политик уверен, что остался только ключевой элемент в виде четкой перспективы. Однако украинцы посредством соцсетей высказали иную точку зрения.

«На месте немцев уже давно бы выслали из страны этого посла», — добавила Инна П.

Артем Б. упрекнул политика в отсутствии знаний в области физики. Квантовый скачок может совершаться в обе стороны.

«Зачем ЕС халявщики в кастрюлях? Они и так тянут почти весь бывший соцлагерь», — отметила Елена Ф.

Игорь Р. считает, что Франция и Германия находятся в предынфарктном состоянии из-за стран Прибалтики и Польши. Квантовый скачок поможет Европе не мучиться.

«Этим бы все скакать», — добавила Татьяна Николаевна Я.

Ирина Т. иронично отметила положение Украины, в котором она якобы «может» что-то требовать. Еще пару высказываний подобных дипломатов и вопрос членства в ЕС отпадет сам собой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не понимает, когда ее возможное вхождение в состав Евросоюза завершится успехом. Об этом глава государства сообщил в ходе саммита Украина — ЕС.