Журналист Пирс Морган высказался против критики Rolling Stones

Лондон, 15 октября. Рок-группа Rolling Stones отказалась от исполнения песни Brown Sugar во время концертного тура по США. Коллектив был раскритикован из-за композиции, которая якобы оправдывает сексуальное насилие и рабство.

Британский журналист Пирс Морган решил высказаться в защиту популярных музыкантов. Он считает, что их песня — не самая большая проблема в индустрии.

«В эпоху, когда тексты рэп-композиций наполнены не только жестким сексуальным содержанием, но и отвратительным женоненавистничеством, сексизмом, гомофобией, воображаемым изнасилованием и насилием, включая заклинания убивать полицейских, такая озабоченность по поводу чего-то такого относительно банального и неопасного кажется нелепой и смешной», — выразился Морган.

wikipedia.org / idominick / CC BY-SA 2.0

Он отметил, что это композиция 1969 года, которая всегда пользовалась огромной популярностью. Она является неотъемлемой частью репертуара Rolling Stones и звучала на концертах свыше тысячи раз.

«Это песня, как говорит Ричардс, которая подчеркивает ужасающую историческую реальность рабства, а не прославляет его. В ней говорится о рабынях на юге Америки, которых продают, бьют плетьми и насилуют. Большинство людей знают и понимают это, и не в последнюю очередь — те два человека, которые вообще-то написали ее и которые, как известно, защищали чернокожих музыкальных исполнителей больше, чем любая группа в истории», — резюмировал журналист.

Ранее барабанщик Red Hot Chili Peppers Чед Смит раскрыл подробности новой пластинки. Альбом будет записан с гитаристом Джоном Фрушанте, дважды покидавшим состав группы.