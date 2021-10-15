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Депутат Соломатина назвала отказ от вакцинации «психологическим колпаком»

  /   Обновлено: 15 октября 2021 02:30
Общество
Депутат Соломатина назвала отказ от вакцинации «психологическим колпаком»
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Москва, 15 октября. Россияне все еще избегают вакцинации, несмотря на высокие показатели заболеваемости COVID-19. На людях, которые принципиально отказываются от прививки, будто надет «психологический колпак», заявила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

Чтобы россияне массово пошли вакцинироваться, надо «на каждом углу» рассказывать об опасности COVID-19, отметила специалист в беседе с радио Sputnik. Жесткие ограничения не дадут должного результата.

«Люди должны слышать, что вирус очень агрессивный, очень быстро идет поражение органов у больных, а из-за этого растет смертность», — считает Соломатина.

В первую очередь нужно работать в рамках информационного пространства. Недавно президент России Владимир Путин рассказал, что не был болен коронавирусной инфекций, а также выразил надежду, что не заболеет и позже. По его словам, он не раз контактировал с инфицированными людьми, но обошлось.

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вакцинация коронавирус COVID-19
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