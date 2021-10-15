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Финансист Зайцева: евро слабеет из-за мягкой денежно-кредитной политики ЕЦБ
Экономика
Финансист Зайцева: евро слабеет из-за мягкой денежно-кредитной политики ЕЦБ
pixabay.com

Москва, 15 октября. Главной причиной ослабления является ультрамягкая денежно-кредитная политика Европейского центрального банка, сообщила аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева.

Специалист в беседе с «Праймом» отметила, что ФРС и ряд других ЦБ приступили к сворачиванию монетарных стимулов, либо заявили о планах об этом. Европейский регулятор в свою очередь не намерен обозримом будущем менять свой монетарный курс. Действия ЕЦБ скажутся негативным образом в динамике курса евро по отношению к доллару, фунту стерлингов, канадскому доллару, рублю и другим валютам.

«Что касается энергетического кризиса, то, безусловно, это является значимым риском для экономики еврозоны», — заявила финансист.

Зайцев отметила, что проблемы с доступностью топлива наблюдаются не только в Европе, но и в других регионах мира. По этой причине их влияние на курсы валют будет ограниченным.

Ранее аналитики заявили, что российская валюта продолжает находиться недалеко от своих годовых максимумов. Основную поддержку ей оказывают цены на экспортируемые энергоносители.

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евро курс валюты Европейский центральный банк
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