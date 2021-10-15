Госдеп США пообещал работать над стабильными отношениями с Россией

Вашингтон, 15 октября. Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман призвала Москву делать больше для борьбы с климатическими изменениями и энергетической безопасности Европы.

С соответствующим заявлением Шерман выступила после встречи с вице-премьером России Алексеем Оверчуком. Американский дипломат назвала прошедшие переговоры продуктивными и заявила, что США продолжат работать над выстраиванием отношений с Россией.

«США продолжат работать над стабильными и предсказуемыми отношениями с РФ, призывая при этом к более активным действиям по борьбе с изменением климата и обеспечению европейской энергетической безопасности», — написала в Twitter Шерман.

Оверчук отметил, что встреча в Госдепартаменте США прошла «отлично». Российский чиновник покинул ведомство в сопровождении российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Визит Оверчука в США ранее анонсировал Антонов. По словам дипломата, российского вице-премьера в Вашингтоне ждут переговоры с представителями Белого дома и американского бизнеса.