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Миллионер Дарст получил пожизненный тюремный срок за убийство в 2000 году
Общество
Миллионер Дарст получил пожизненный тюремный срок за убийство в 2000 году
Невские Новости

Вашингтон, 15 октября. Американский магнат в сфере недвижимости с состоянием в 100 миллионов долларов Роберт Дарст в 2000 году убил свою близкую подругу Сюзан Берман. Суд приговорил его к пожизненному заключению.

Во время вынесения приговора 78-летний магнат, который владеет рядом офисных зданий в центре Нью-Йорка, хранил молчание. Его защита не пыталась добиться более мягкого наказания, и миллионеру дали пожизненный тюремный срок.

Судебный процесс длился пять месяцев. Все это время Дарст путался в показаниях, давал противоречивые данные, в конечном итоге направил записку с указанием местонахождения тела Берман, продолжая утверждать, что не лишал ее жизни. Правда начала всплывать в 2015 году во время съемок документального сериала под названием «Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дарста». Тогда он ненароком признался в совершении нескольких убийств, забыв, что на нем был закреплен микрофон. После этого миллионера арестовали весной в Новом Орлеане.

Похожая трагичная история произошла в Санкт-Петербурге несколько дней назад. Девушка погибла от рук бывшего возлюбленного, с которым какое-то время сожительствовала.

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