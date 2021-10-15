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IT-эксперт Мясоедов рассказал о видах шифрования информации в мессенджерах
Технологии
IT-эксперт Мясоедов рассказал о видах шифрования информации в мессенджерах
pixabay.com

Москва, 15 октября. Пользователям мессенджеров важно найти компромисс между удобством использования и безопасностью мессенджера, заявил партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Эксперт отметил, что сложность системы, зачастую, добавляют трудности в использовании мессенджера. Наиболее безопасными специалист назвал работающие по системам блокчейна и peer-to-peer приложения, сообщает агентство «Прайм». Но система передачи сообщений по принципу пользователь-сервер-пользователь встречается гораздо чаще, уточнил специалист.

К компромиссным вариантам между безопасностью и удобством Мясоедов отнес Telegram. Приложение уделяет конфиденциальности переписки должное внимание, не пренебрегая красотой и функциональностью, считает он. Кроме того, обратить внимание можно на мессенджер Signal, который сохраняет несложные настройки и понятный интерфейс, но уже является более сложной и нишевой программой, уточнил эксперт.

Напомним, 4 октября в работе WhatsApp, а также Facebook и Instagram, произошел масштабный сбой. Мессенджер не работал несколько часов. Эксперты полагают, что причиной этого инцидента могла стать слишком сложная инфраструктура.

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