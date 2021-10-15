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Омбудсмен Армении Татоян: шесть солдат в НКР пострадали из-за обстрела Азербайджана
Политика
Омбудсмен Армении Татоян: шесть солдат в НКР пострадали из-за обстрела Азербайджана
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Ереван, 15 октября. Шестеро военных непризнанной Нагорно-Карабахской Республики пострадали при обстреле со стороны ВС Азербайджана. Об этом сообщил омбудсмен Армении Арман Татоян.

Татоян уточнил, что позиции военных НКР обстреляли у села Норшен Мартунийского района. Ранения получили шестеро военнослужащих. Двое из них серьезно пострадали.

Баку в свою очередь отрицают нападение в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что перестрелка случилась между армянскими военными.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября минувшего года, когда в регионе начались активные боевые действия. Трехстороннее соглашение, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта, было подписано 9 ноября 2020 года .

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о готовности страны к нормализации отношений с Арменией. По его словам, процесс будет происходить по нормам международного права.

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Армения азербайджан нкр
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