Омбудсмен Армении Татоян: шесть солдат в НКР пострадали из-за обстрела Азербайджана

Ереван, 15 октября. Шестеро военных непризнанной Нагорно-Карабахской Республики пострадали при обстреле со стороны ВС Азербайджана. Об этом сообщил омбудсмен Армении Арман Татоян.

Татоян уточнил, что позиции военных НКР обстреляли у села Норшен Мартунийского района. Ранения получили шестеро военнослужащих. Двое из них серьезно пострадали.

Баку в свою очередь отрицают нападение в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что перестрелка случилась между армянскими военными.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября минувшего года, когда в регионе начались активные боевые действия. Трехстороннее соглашение, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта, было подписано 9 ноября 2020 года .

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о готовности страны к нормализации отношений с Арменией. По его словам, процесс будет происходить по нормам международного права.