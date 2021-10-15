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Экс-глава МИД Дании Люккетофт: Европа не может отказаться от газа из России
Политика
Экс-глава МИД Дании Люккетофт: Европа не может отказаться от газа из России
Федеральное агентство новостей

Копенгаген, 15 октября. Евросоюзу не стоит ставить под сомнение запуск «Северного потока — 2». Для перехода на зеленую энергетику нужно вернуться к безопасной территории. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Дании Могенс Люккетофт.

Маловероятно, что кто-либо мог предположить осенний скачок цен на голубое топливо. Теперь ситуация в Европе во многом зависит от того, пройдет ли энергетический шок. Об этом пишет датское издание Jyllands-Posten.

«Даже во времена холодной войны мы могли рассчитывать на долгосрочные государственные газовые контракты с Россией по стабильным ценам, так как мы взаимно были заинтересованы в торговле им», — заявил политик.

Он добавил, что если бы подобные контракты заключались сегодня с российской компанией «Газпром», то ситуация стала бы стабильнее. Он подразумевает поставки голубого топлива уже через достроенный «Северный поток — 2».

Федеральное агентство новостей /

«И уж во всяком случае сейчас не время ставить под вопрос запуск этого трубопровода, который в последние годы так много критиковали — чтобы ускорить переход на экологичную энергию, нам нужно вернуться на более безопасную территорию. И надежные, пусть и постепенно сокращающиеся, поставки газа из России — часть этого перехода», — резюмировал Люккетофт.

По его мнению, сейчас Евросоюз не настолько свободен, чтобы отказывать России. Правительство должно помнить о социальных проблемах.

Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу, вероятно, потребуется больше российского газа, чем было оговорено.

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