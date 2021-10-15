Цены на электроэнергию для населения могут вырасти в России

Москва, 15 октября. Цены на электроэнергию для населения могут вырасти в случае повышения ставки водного налога для энергетиков с 2022 года, предупредили в ассоциации «Гидроэнергетика России».

Повысить водный налог для энергетиков со следующего года в 2,5 раза предложило Минприроды. Предложение в августе обсуждалось на правкомиссии по бюджетным проектировкам, но бизнес получил расчеты только в октябре, сообщил газете «Известия» глава ассоциации Олег Лушников.

Представители бизнеса прокомментировали инициативу в письме премьер-министру России Михаилу Мишустину. В послании отмечено, что предложенная мера увеличит расходы на производство электроэнергии ГЭС в 2022-2025 годах более чем на 50 млрд рублей.

«Рост ставок за водопотребление окажет влияние на повышение цен в отношении электрической энергии, продаваемой ГЭС по тарифам для населения и приравненных к нему категорий потребителей, а также и на техническую безопасность работы гидроэнергетических объектов», — говорится в послании.

Ассоциация призвала отказаться от повышения ставок и наложить мораторий на их рост в дальнейшем. Позицию организации поддержали в «РусГидро». В корпорации считают предложения по повышению ставок необоснованными.

Ранее ассоциация «НП Совет рынка» предложила метод снижения цен на электроэнергию за счет нового подхода в создании предприятий по производству водорода. Минэнерго поддержало данную инициативу.