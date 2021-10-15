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Доля «премиум-ипотеки» в России достигла максимума с 2016 года
Экономика
Доля «премиум-ипотеки» в России достигла максимума с 2016 года
pixabay.com

Москва, 15 октября. Доля новых кредитов на покупку недвижимости стоимостью более 12 миллионов рублей достигла в третьем квартале рекордных 7% от всех ссуд.

РБК со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщает, что повышение спроса на «премиум-ипотеку» зафиксировано в третьем квартале текущего года.

В июле-сентябре объем такой ипотеки составил 88,1 миллиарда рублей при общих выдачах в 1,26 триллиона рублей. Доля новых кредитов с чеком более 12 миллионов рублей достигла с 2016 года рекордного уровня. Всего российские банки с начала года оформили 16,2 тысячи таких договоров. Общая их сумма составляет 247,6 миллиарда рублей.

Крупные банки подтверждают кратный рост выдачи «премиум-ипотеки». Главный аналитик «Росбанк Дом» Ирина Бабина заявила, что активность заемщиков в данном сегменте будет зависеть от развития экономической ситуации в стране. По ее словам, использование ипотеки позволяет снизить риски.

Ранее эксперты рынка недвижимости объяснили, в каком возрасте лучше оформлять ипотечный кредит. Они оценили идею выдавать ипотеку с 18 лет.

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ипотека кредиты объединенное кредитное бюро
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