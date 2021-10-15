ЮВО получит вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и штурмовики Су-25СМ3 «Суперграч» в 2022 году

Москва, 15 октября. Партия модернизированных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и штурмовиков Су-25СМ3 «Суперграч» пополнит состав Южного военного округа в начале следующего года.

Новые модели боевых вертолетов будут отличаться усовершенствованной гиростабилизированной оптико-электронной станцией (ГОЭС). ЮВО является единственным округом, где на вооружении имеются модернизированные летательные аппараты, которые при необходимости можно быстро перебросить на помощь Западному военному округу. Об этом сообщили «Известия».

В 2012 году Минобороны России подписало контракт на поставку 146 вертолетов Ка-52, являющихся одними из самых распространенных ударных машин в войсках. Су-25СМ3 стал самой новой модификацией штурмовика, который был разработан еще в 70-е годы прошлого века. Среди нововведений в самолете появилась возможность навигационного бомбометания.

Военный аналитик Майкл Пек ранее рассказал о превосходстве вооружения российской армии над США. Россия и Китай стали обгонять США в дальнобойной артиллерии, ракетном вооружении, радиоэлектронной борьбе, противовоздушной обороне и гиперзвуковых болевых системах.