Поставки угля из России в Европу и Азию выросли на 12% с начала года

Москва, 15 октября. Нехватка на мировом рынке газа вызвала повышение спроса на уголь. Минэнерго сообщил, что поставки угля из России в Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона выросли с начала года на 12%.

По последним данным, экспорт угля из России вырос в первом полугодии на 10,3%, до 101,9 миллионов тонн. Рост цен на природный газ подталкивает часть европейских потребителей к переходу на лигнит, бурый уголь.

Твердое топливо, в свою очередь, тоже начинает бить рекорды по стоимости, сообщают «Известия». Например, энергетический европейский уголь API2 и австралийский Newcastle достигли стоимости в 250 долларов за тонну.

Поставки угля в Великобританию из РФ выросли в первом полугодии почти в три раза и приблизились к докризисному уровню 2019 года. Подобная картина сохранится в ближайшее время, считает председатель правления и президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что запасы газа на территории России носят неограниченный планетарный характер и предсказал рекордные показатели экспорта по итогам текущего года.