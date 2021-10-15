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Минздрав одобрил проект об онлайн-торговле рецептурными лекарствами
Общество
Минздрав одобрил проект об онлайн-торговле рецептурными лекарствами
pixabay.com  /  Mizianitka

Москва, 15 октября. Дистанционная торговля безрецептурными препаратами была разрешена еще весной 2020 года на фоне пандемии. Однако онлайн-торговля лекарствами по рецепту была до сих пор запрещена. Сейчас Минздрав одобрил последний вариант законопроекта об эксперименте по онлайн-торговле рецептурными препаратами.

Было решено расширить список лекарств, на которые будет распространяться запрет на «удаленную» продажу. Поначалу в него входили наркотические, психотропные и спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

Сейчас к ним добавили сильнодействующие препараты, содержащие малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В список попали радиофармацевтические и иммунобиологические лекарства, информируют «Известия».

Предполагается, что будет создан реестр назначений препаратов, ведение которого будет осуществляться с использованием единой государственной информационной системы. Таким образом получится упорядочить регистрацию и хранение рецептов на лекарства в форме электронных документов.

В сентябре прошлого года правительство разрешило несетевым аптекам торговлю безрецептурными лекарствами на маркетплейсах. С тех пор оборот продающих лекарства интернет-магазинов в сентябре в годовом выражении вырос на 84%.

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