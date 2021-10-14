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Байден встретится с Папой Римским Франциском во время визита в Европу
Политика
Байден встретится с Папой Римским Франциском во время визита в Европу
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 14 октября. Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден планируют отправиться в Рим в связи с саммитом G-20 30-31 октября. Перед этим политик посетит Европу, где встретится с Папой Римским Франциском, информировал Белый дом.

Американский лидер приедет в Ватикан для аудиенции с Папой Франциском. Предполагается, что они обсудят совместную работу, основанную «на уважении основополагающего человеческого достоинства, включая прекращение пандемии COVID-19, решение климатического кризиса и заботу о бедных».

Встреча с Папой пройдет на фоне не прекращающихся споров между католическими лидерами в США о том, следует ли упрекать президента и других католических политиков за их поддержку прав на аборты, отказывая им в Причастии. Сам Франциск отказался комментировать этот вопрос, но призвал священников и служителей не увлекаться осуждением и стремиться отделить церковную службу от политики. Также Байден планирует провести встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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Джо Байден ватикан европа
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