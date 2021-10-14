Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 октября 23:46
23:39
Политика
Издание Financial Times обратилось к Пригожину за содействием в расследовании о россиянах в ЦАР
23:29
Общество
Собянин оценил новую волну заболеваемости COVID-19
23:27
Происшествия
Бывший парень убил возлюбленную и закопал тело в заброшенном доме в Кудрово
22:43
Политика
Байден встретится с Папой Римским Франциском во время визита в Европу
22:22
Экономика
Набиуллина призналась, что хранит сбережения в рублях
21:56
Экономика
В Берлине не согласились с причастностью России к росту цен на газ в Европе
21:49
Весь мир
Сын Боба Марли даст концерт в столице Эфиопии
21:47
Общество
Королевский биограф Кейт Николл: Принц Уильям чуть не ушел от Кейт Миддлтон
21:46
Общество
Тело девочки покрылось страшными пролежнями после реанимации в детской больнице Крыма
21:46
Политика
Берич и Витязева назвали провокацией ВСУ похищение представителя ЛНР в СЦКК
Все новости

Набиуллина призналась, что хранит сбережения в рублях
Экономика
Набиуллина призналась, что хранит сбережения в рублях
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 14 октября. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что хранит сбережения в рублях, согласно своему внутреннему убеждению.

Глава регулятора дала интервью Youtube-каналу «Фанимани», в котором отметила, что возможны краткосрочные колебания курса национальной валюты. Но Банк России, снижая инфляцию, работает над тем, чтобы для вкладчиков были наиболее привлекательны рублевые сбережения.

«Это было бы неэтичным и вообще неправильным председателю Центрального банка хранить деньги в иной валюте», — подчеркнула Набиуллина.

Председатель ЦБ отметила, что россияне в настоящее время больше хранят свои активы в рублях. Набиуллина подчеркнула, что если бы гражданин в начале 2015 года внес деньги на рублевый или валютный депозит, то он бы выиграл.

Напомним, в четверг, 14 октября, российская валюта укрепила свои позиции к доллару и евро в начале торгов Московской биржи. К 07:05 по московскому времени курс нацвалюты США сократился на пять копеек и составил 71,92 рубля. Европейская валюта опустилась на 11 копеек — до 83,37 рубля за единицу, следует из статистики Мосбиржи.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Набиуллина призналась, что хранит сбережения в рублях
набиуллина рубль валюта цб рф сбережения
Комментировать