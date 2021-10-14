Набиуллина призналась, что хранит сбережения в рублях

Москва, 14 октября. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что хранит сбережения в рублях, согласно своему внутреннему убеждению.

Глава регулятора дала интервью Youtube-каналу «Фанимани», в котором отметила, что возможны краткосрочные колебания курса национальной валюты. Но Банк России, снижая инфляцию, работает над тем, чтобы для вкладчиков были наиболее привлекательны рублевые сбережения.

«Это было бы неэтичным и вообще неправильным председателю Центрального банка хранить деньги в иной валюте», — подчеркнула Набиуллина.

Председатель ЦБ отметила, что россияне в настоящее время больше хранят свои активы в рублях. Набиуллина подчеркнула, что если бы гражданин в начале 2015 года внес деньги на рублевый или валютный депозит, то он бы выиграл.

Напомним, в четверг, 14 октября, российская валюта укрепила свои позиции к доллару и евро в начале торгов Московской биржи. К 07:05 по московскому времени курс нацвалюты США сократился на пять копеек и составил 71,92 рубля. Европейская валюта опустилась на 11 копеек — до 83,37 рубля за единицу, следует из статистики Мосбиржи.