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В Берлине не согласились с причастностью России к росту цен на газ в Европе
Экономика
В Берлине не согласились с причастностью России к росту цен на газ в Европе
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 14 октября. Россия никак не могла спровоцировать увеличение стоимости цен на газ в Европе. Такого мнения придерживается генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.

Среди причин скачка цен на голубое топливо Хармс выделил такие глобальные тенденции, как рост потребления сжиженного газа в Азии и энергоносителей в целом. Из-за высокого спроса сжиженный газ попросту не поступает в Европу, подчеркнул в беседе с РБК генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики.

Кроме этого, на цену ресурса повлияла холодная зима, которая сократила объемы хранимого газа как в Европе, так и в России. Высокая стоимость газа фактически показал, насколько трудным оказался для европейских стран энергетический переход, отметил Хармс.

С аналогичной позицией выступил ранее глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Политик отверг вероятность намеренных манипуляций с ценами на топливо ради более быстрого запуска «Северного потока — 2» со стороны российской компании «Газпром».

Недавно Молдавия продлила закончившийся 30 сентября контракт на импорт голубого топлива с «Газпромом». Договор пролонгирован на месяц, до конца октября.

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берлин газ Михаэль Хармс
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