Российские политики поздравили Меликова с назначением на пост главы Дагестана

Инаугурация нового главы Дагестана Сергея Меликова состоялась в регионе. После избрания руководителя правительство республики сложило свои полномочия.

В рамках торжественной церемонии Меликов принял присягу, держа руку на Конституции РФ. Он заявил, что готов честно и добросовестно выполнять возложенные на него обязанности.

«Клянусь верно служить многонациональному дагестанскому народу, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, конституцию Республики Дагестан и законы Республики Дагестан», — произнес глава региона.

Слова поздравления генерал-полковнику высказали известные российские государственные деятели.

«Я уверен, что всему дагестанскому народу сегодня повезло с руководителем региона. А Сергею Алимовичу, в свою очередь, повезло быть руководителем прекрасной во всех отношениях республики. Я знаю Сергея Алимовича давно, еще с его службы в Чеченской Республике, где он проявил себя, как порядочный и честный офицер», — заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Письмо с поздравлениями прислала и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В своем послание политик назвала Меликова опытным управленцем и отметила его глубокие знания проблем республики.

«Уверен, что ваш богатый жизненный и профессиональный опыт будет способствовать достижению поставленных задач. В своей деятельности вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку, как полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, на поддержку федеральных органов власти», — сказал полпред президента РФ Юрий Чайка.

Сергей Меликов занимал пост врио главы республики с 5 октября прошлого года. Во время избрания нового руководителя Дагестана за его кандидатуру проголосовало 82 депутата из 86.