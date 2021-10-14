Сын Боба Марли даст концерт в столице Эфиопии

Аддис-Абеба, 14 октября. Сын легендарного регги-исполнителя Боба Марли, Джулиан Марли, прибыл в столицу Эфиопии. Через несколько дней он выступит в Аддис-Абебе со своей группой The UPRISING.

The two-time Grammy Award Nominee & the son of the Legendary reggae icon @bobmarley; @JulianMarley & the UPRISING are in Addis Ababa.



Tourism Ethiopia is liaising with the Ayzon foundation to bring them & they will visit some tourist destinations of Ethiopia! @mfaethiopia pic.twitter.com/8d89nP85FE — Land of Origins (@Landoforigins) October 14, 2021

После концерта музыкант планирует отправиться на экскурсию по городу, чтобы оценить местные достопримечательности. Показать знаменитости красоты столицы поручено компании Ethiopia и фонду Ayson.

Ранее в Эфиопии отпраздновали День государственного флага. Нынешнее полотнище приняли 6 февраля 1996 года. Первоначально зеленый, желтый и красный цвета означали христианские добродетели жителей, а пентаграмма в синем кругу — единство и дружбу народов.

Также Эфиопия отметилась на Экспо-2020 в Дубае, где 6 октября состоялось официальное открытие павильона африканской страны.