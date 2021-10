Сын Боба Марли даст концерт в столице Эфиопии

Аддис-Абеба, 14 октября. Сын легендарного регги-исполнителя Боба Марли, Джулиан Марли, прибыл в столицу Эфиопии. Через несколько дней он выступит в Аддис-Абебе со своей группой The UPRISING.

The two-time Grammy Award Nominee & the son of the Legendary reggae icon @bobmarley; @JulianMarley & the UPRISING are in Addis Ababa.



Tourism Ethiopia is liaising with the Ayzon foundation to bring them & they will visit some tourist destinations of Ethiopia! @mfaethiopia pic.twitter.com/8d89nP85FE