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Сын Боба Марли даст концерт в столице Эфиопии
Весь мир
Сын Боба Марли даст концерт в столице Эфиопии
Global Look Press  /  © mpi04/MediaPunch via www.imago-i / www.imago-images.de

Аддис-Абеба, 14 октября. Сын легендарного регги-исполнителя Боба Марли, Джулиан Марли, прибыл в столицу Эфиопии. Через несколько дней он выступит в Аддис-Абебе со своей группой The UPRISING.

После концерта музыкант планирует отправиться на экскурсию по городу, чтобы оценить местные достопримечательности. Показать знаменитости красоты столицы поручено компании Ethiopia и фонду Ayson.

Ранее в Эфиопии отпраздновали День государственного флага. Нынешнее полотнище приняли 6 февраля 1996 года. Первоначально зеленый, желтый и красный цвета означали христианские добродетели жителей, а пентаграмма в синем кругу — единство и дружбу народов.

Также Эфиопия отметилась на Экспо-2020 в Дубае, где 6 октября состоялось официальное открытие павильона африканской страны.

«Выставка имеет первостепенное значение в продвижении культуры, истории, деловых и инвестиционных возможностей Эфиопии, а также туристических достопримечательностей во всем мире», — рассказал министр торговли и промышленности Минсгану Арга.

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