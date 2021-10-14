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Более 4 тысяч голов домашнего скота погибло от засухи в Эфиопии
Весь мир
Более 4 тысяч голов домашнего скота погибло от засухи в Эфиопии
pixabay.com  /  imagesbykim

Аддис-Абеба, 14 октября. Нехватка дождей в зоне Борана штата Оромия вызвала сильнейшую засуху, из-за которой погибло более 4 тысяч голов крупного рогатого скота.

«С момента последнего ливня прошло больше месяца. Животным не хватает еды и естественной пищи. Около 9000 зверей находятся на грани смерти», — сообщили местные жители.

Региональное государственное агентство по животноводству и рыболовству Оромии пообещало помочь пострадавшим фермам и прислать им цистерны с водой.

Также в стране сохраняется проблема с перемещенными лицами. Тысячи людей покинули дома из-за вооруженного конфликта, развернувшегося на севере Эфиопии. Ранее Международная организация по миграции (МОМ) объявила сбор средств на реализацию проекта по строительству жилья для беженцев.

«Мы попытаемся вновь открыть учебные заведения для детей, покинувших дома вместе с родителями. Это потребует дополнительных ресурсов, но мы должны убедиться, что они получат столь необходимую помощь», — рассказал Рафаэль Абис, представитель Кластера координации и управления лагерями (CCCM).

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африка эфиопия
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