Более 4 тысяч голов домашнего скота погибло от засухи в Эфиопии

Аддис-Абеба, 14 октября. Нехватка дождей в зоне Борана штата Оромия вызвала сильнейшую засуху, из-за которой погибло более 4 тысяч голов крупного рогатого скота.

«С момента последнего ливня прошло больше месяца. Животным не хватает еды и естественной пищи. Около 9000 зверей находятся на грани смерти», — сообщили местные жители.

Региональное государственное агентство по животноводству и рыболовству Оромии пообещало помочь пострадавшим фермам и прислать им цистерны с водой.

Также в стране сохраняется проблема с перемещенными лицами. Тысячи людей покинули дома из-за вооруженного конфликта, развернувшегося на севере Эфиопии. Ранее Международная организация по миграции (МОМ) объявила сбор средств на реализацию проекта по строительству жилья для беженцев.