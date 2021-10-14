Прохор Шаляпин пригрозил Виталине Цымбалюк-Романовской судом

Москва, 14 октября. Певец Прохор Шаляпин подготовил досудебную претензию к пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской. Поводом стало обвинение во лжи в адрес артиста.

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна честно призналась, что не верит овдовевшему Шаляпину. После ее высказываний поползли слухи, что супруга артиста, которая на протяжении нескольких недель боролась за жизнь, но в конечном счете умерла, все-таки жива.

Слова Цымбалюк-Романовской возмутили певца. Он пригрозил пианистке судом, если экс-возлюбленная Джигарханяна продолжит и дальше высказываться об истории с покойной женой Шаляпина.

«Хочу, чтобы она оставила меня и мою семью в покое. Но, поскольку нормальные человеческие чувства ей не знакомы, я отправляю ей официальную досудебную претензию о запрете использовать мое имя в построении своего пиара и привлечении, тем самым, к себе внимания», — сказал певец в интервью kp.ru.

Он считает, что Цымбалюк-Романовская стала комментировать историю Шаляпина и обвинять его во лжи, чтобы о ней вновь заговорили. По его словам, это самый дешевый и беспроигрышный вариант получить цитируемость в СМИ и подзаработать.

Шаляпин сообщил о смерти жены Татьяны Клаудии Девис в конце сентября. Женщина спустя несколько дней после свадьбы попала в больницу с коронавирусом. Врачи до последнего боролись за ее жизнь, но бизнесвумен не удалось спасти.