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Рэпер Offset подарил Карди Би роскошный особняк на день рождения
Шоу-бизнес
Рэпер Offset подарил Карди Би роскошный особняк на день рождения
Prt Scr youtube.com  /  Cardi B

Вашингтон, 14 октября. Американский рэпер Offset порадовал свою супругу Карди Би необычным подарком на день рождения. Певица получила от мужа роскошный особняк в Доминиканской Республике.

Дом стал сюрпризом для Карди Би. О подарке она узнала во время торжества, посвященного ее 29-летию. Певица была на седьмом небе от счастья. Она давно хотела приобрести недвижимость в Карибском бассейне.

«Я была очень удивлена. Во-первых, я так счастлива, что ты действительно слушал меня, а не просто улыбался и кивал головой, чтобы я скорее перестала говорить об этой идее. Во-вторых, ты не считаешь мои инвестиционные идеи дурацкими и, в-третьих, мне нравится, что ты попросил моего отца помочь тебе в реализации задуманного», — написала певица на своей странице в Instagram.

Дом расположен в городе Лас-Терренасе. Жилье, сделанное в современном стиле, находится на участке с бассейном. Внутри особняка есть шесть спален и семь ванных комнат.

В сентябре этого года в семье Карди Би и Offset произошло радостное событие. Певица во второй раз стала мамой. Она родила мальчика.

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