Рэпер Offset подарил Карди Би роскошный особняк на день рождения

Вашингтон, 14 октября. Американский рэпер Offset порадовал свою супругу Карди Би необычным подарком на день рождения. Певица получила от мужа роскошный особняк в Доминиканской Республике.

Дом стал сюрпризом для Карди Би. О подарке она узнала во время торжества, посвященного ее 29-летию. Певица была на седьмом небе от счастья. Она давно хотела приобрести недвижимость в Карибском бассейне.

«Я была очень удивлена. Во-первых, я так счастлива, что ты действительно слушал меня, а не просто улыбался и кивал головой, чтобы я скорее перестала говорить об этой идее. Во-вторых, ты не считаешь мои инвестиционные идеи дурацкими и, в-третьих, мне нравится, что ты попросил моего отца помочь тебе в реализации задуманного», — написала певица на своей странице в Instagram.

Дом расположен в городе Лас-Терренасе. Жилье, сделанное в современном стиле, находится на участке с бассейном. Внутри особняка есть шесть спален и семь ванных комнат.

В сентябре этого года в семье Карди Би и Offset произошло радостное событие. Певица во второй раз стала мамой. Она родила мальчика.