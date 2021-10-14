OWP: военная операция Франции «Бархан» усилила террористическую угрозу в Мали

Бамако, 14 октября. Провал операции «Бархан» стал главным мотивом для вывода войск Франции из Мали, заявили аналитики некоммерческой организации «Мир во всем мире» (OWP).

«Конфликт, который Пятая республика попыталась решить военным вмешательством, обострялся с каждым годом, унося сотни невинных жизней. В 2020 году в Мали погибло более 2240 мирных граждан.

Ситуация ухудшалась, и боевики все чаще стали нападать непосредственно на столицу республики. В итоге противостояние перешло в сложную кампанию, в которой европейцы потерпели поражение. Франция использовала «молот» для решения проблем, требующих более сложных и деликатных инструментов», — говорится в материале OWP.