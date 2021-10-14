OWP: военная операция Франции «Бархан» усилила террористическую угрозу в Мали

Бамако, 14 октября. Провал операции «Бархан» стал главным мотивом для вывода войск Франции из Мали, заявили аналитики некоммерческой организации «Мир во всем мире» (OWP).
«Конфликт, который Пятая республика попыталась решить военным вмешательством, обострялся с каждым годом, унося сотни невинных жизней. В 2020 году в Мали погибло более 2240 мирных граждан.
Ситуация ухудшалась, и боевики все чаще стали нападать непосредственно на столицу республики. В итоге противостояние перешло в сложную кампанию, в которой европейцы потерпели поражение. Франция использовала «молот» для решения проблем, требующих более сложных и деликатных инструментов», — говорится в материале OWP.
Исследователи предупредили, что правительству следует проявить максимальную внимательность на фоне массового вывода военного контингента Пятой республики. Они уверены, что властям необходимо заняться стабилизацией обстановки на севере страны.
Ранее Францию обвинили в подготовке членов радикальных группировок. Подробнее о том, какие средства использует Париж для лоббирования неоколониальных интересов в Африке, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.