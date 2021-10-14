Размер маткапитала в России скорректируют с учетом фактической инфляции

Москва, 14 октября. Индексацию материнского капитала на 2022 год пересмотрят с учетом фактической инфляции. Такое заявление озвучил глава Минтруда Антон Котяков в кулуарах Евразийского женского форума.

С этой инициативой на встрече с депутатами Государственной думы нового созыва выступил президент РФ Владимир Путин. Прежде индексация рассчитывалась согласно прогнозируемому росту цен.

«В соответствии с поручением президента мы его пересмотрим, но для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале», — сообщил министр.

По словам Котякова, сведения по фактической инфляции будут у министерства в последних числах декабря.

Размер материнского капитала при рождении первого ребенка в 2024 году достигнет 544 301 рубля. Об этом ранее рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.