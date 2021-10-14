Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 октября 23:45
23:39
Политика
Издание Financial Times обратилось к Пригожину за содействием в расследовании о россиянах в ЦАР
23:29
Общество
Собянин оценил новую волну заболеваемости COVID-19
23:27
Происшествия
Бывший парень убил возлюбленную и закопал тело в заброшенном доме в Кудрово
22:43
Политика
Байден встретится с Папой Римским Франциском во время визита в Европу
22:22
Экономика
Набиуллина призналась, что хранит сбережения в рублях
21:56
Экономика
В Берлине не согласились с причастностью России к росту цен на газ в Европе
21:49
Весь мир
Сын Боба Марли даст концерт в столице Эфиопии
21:47
Общество
Королевский биограф Кейт Николл: Принц Уильям чуть не ушел от Кейт Миддлтон
21:46
Общество
Тело девочки покрылось страшными пролежнями после реанимации в детской больнице Крыма
21:46
Политика
Берич и Витязева назвали провокацией ВСУ похищение представителя ЛНР в СЦКК
Все новости

Размер маткапитала в России скорректируют с учетом фактической инфляции
Экономика
Размер маткапитала в России скорректируют с учетом фактической инфляции
pixabay.com  /  RitaE

Москва, 14 октября. Индексацию материнского капитала на 2022 год пересмотрят с учетом фактической инфляции. Такое заявление озвучил глава Минтруда Антон Котяков в кулуарах Евразийского женского форума.

С этой инициативой на встрече с депутатами Государственной думы нового созыва выступил президент РФ Владимир Путин. Прежде индексация рассчитывалась согласно прогнозируемому росту цен.

«В соответствии с поручением президента мы его пересмотрим, но для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале», — сообщил министр.

По словам Котякова, сведения по фактической инфляции будут у министерства в последних числах декабря.

Размер материнского капитала при рождении первого ребенка в 2024 году достигнет 544 301 рубля. Об этом ранее рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Размер маткапитала в России скорректируют с учетом фактической инфляции
инфляция маткапитал индексация
Комментировать