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Le Potentiel Centrafricain: атаки боевиков не смогут сорвать республиканский диалог в ЦАР
Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: атаки боевиков не смогут сорвать республиканский диалог в ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 14 октября. Активизация боевиков в Центральноафриканской Республике связана с предстоящим общенациональным диалогом, заявили аналитики издания Le Potentiel Centrafricain.

Журналисты уверены, что радикалы мстят центральноафриканцам за отказ последних от переговоров.

«Согласно источнику, некогда близкому к экс-президенту Франсуа Бозизе, атаки, организованные членами конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), объясняются запретом на участие боевиков в республиканском диалоге.

Центральноафриканцы не хотят видеть палачей на красных дорожках и в органах управления страной. Именно поэтому они считают недопустимым что-либо обсуждать с убийцами и маргиналами», — говорится в материале издания.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Авторы статьи утверждают, что ранее в ЦАР пытались уладить конфликт без применения оружия, но боевики нарушили все условия соглашения и миротворческая инициатива ни к чему не привела:

«Им нужна только кровь. Население республики знает это. Граждане уверены, что преступникам нет места в стране. Они поддерживают политический режим президента Фостен-Арканжа Туадера и выступают за мир».

Ранее пресс-секретарь лидера ЦАР Альберт Ялоке Мокпем заверил местных жителей, что национальная армия находится в состоянии повышенной боеготовности и отслеживает активность радикалов, чтобы оперативно дать им отпор в случае наступления.

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