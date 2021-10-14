Глава таможни ЦАР обратился к властям с просьбой усилить охрану пунктов досмотра на границе страны

Банги, 14 октября. Глава таможенной службы Центральноафриканской Республики Фредерик Инамо призвал правительство передислоцировать несколько подразделений вооруженных сил в приграничные зоны.

По мнению чиновника, активизация боевиков угрожает безопасности главного транспортного канала Гаруа — Булай — Банги. Инамо предупредил, что в случае сбоя работы хотя бы нескольких постов досмотра таможня не сможет выполнить план и доход в госбюджет не достигнет прогнозируемых значений.

«Мы испытываем определенные трудности. Деятельность радикалов препятствует качественному выполнению наших обязанностей. Поэтому нам нужны дополнительные силы внутренней обороны. Они смогут защитить контрольно-пропускные пункты и стабилизировать обстановку на границе страны», — заявил Инамо.

Ранее в Центральноафриканской Республике закончилась программа по обучению сотрудников таможни российскими специалистами. Министр финансов и бюджета ЦАР Эрве Ндоба сообщил, что в стране значительно сократилось число контрабандных грузов и поблагодарил РФ за помощь.