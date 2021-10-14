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«Металлург» обыграл «Ак Барс» в Магнитогорске со счетом 2:1
Спорт
«Металлург» обыграл «Ак Барс» в Магнитогорске со счетом 2:1
TACC  /  Григоров Гавриил

Магнитогорск, 14 октября. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одолели казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), продлив победную серию до 14 матчей кряду.

Встреча в Магнитогорске завершилась победой подопечных Ильи Воробьева со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). У гостей отличился защитник Стивен Кэмпфер на пятой минуте. У «Магнитки» заброшенными шайбами отметились Джош Карри и Андрей Чибисова.

«Металлург» одержал 14-ю победу подряд, он возглавляет турнирную таблицу на Востоке, казанцы расположились на четвертой строчке. «Магнитка» после победы над «Ак Барсом» установила личный рекорд по выигрышам в Континентальной хоккейной лиге, ранее составлявший 13 встреч.

Ранее петербургский СКА забросил пять безответных шайб в ворота уфимского «Салавата Юлаева» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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