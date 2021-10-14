Представитель Гутерреша Дюжаррик заявил о намерении ООН продолжать работу в Белоруссии

Нью-Йорк, 14 октября. ООН сфокусирована на обеспечении продолжения работы своих представительств в Белоруссии, заявил представитель генерального секретаря организации Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик.

Свое заявление дипломат сделал на фоне обвинений Белоруссии в адрес сотрудников организации. По его словам, представители ООН находятся в контакте с властями Белоруссии по вопросам, которые были подняты на двусторонней встрече с генеральным секретарем.

«Представители команды ООН в Белоруссии, включая все агентства ООН, фонды и программы, которые там работают, сфокусированы на том, чтобы продолжать работу в Белоруссии и для нее», — пояснил Дюжаррик представителям СМИ на брифинге.

Ранее стало известно, что офис ООН в Белоруссии незаконно использовал средства организации для оплаты услуг адвокатов 23 белорусов, участвовавших в протестах. В МИД республики добавили, что некоторые представители ООН использовали на эти цели средства, выделенные для людей с инвалидностью.

В начале недели МИД Белоруссии сообщил, что генконсульство республики прекратит работу в США с 21 октября по требованию американской стороны. Граждане Белоруссии после закрытия консульства смогут обращаться в посольство.