Луганск, 14 октября. Подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ситуация на линии разграничения в Донбассе будет накаляться после похищения одного из наблюдателей СЦКК украинскими диверсантами.

Ранее сообщалось, что ВСУ совершили вооруженное нападение, применив стрелковое оружие и захватив в плен одного из наблюдателей представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на участке разведения Первомайск-Золотое. Марочко заявил, что подобные выходки украинских военных не способствуют мирному урегулированию конфликта в Донбассе, передают «Народные новости».

«Народной милицией ЛНР будут приняты определенные меры. Я думаю, что эскалация конфликта все больше будет нарастать, если в ближайшее время не урегулируется этот вопрос», — говорит Марочко.

ФБА «Экономика сегодня» . / Вита Алексеева

По его словам, нападение диверсионно-разведывательной группы ВСУ на наблюдателя от республики является вопиющим случаем. Он призвал привлечь к ответственности официальный Киев за это похищение.

«Это наглая и подлая диверсия, которая была совершена в отношении представителя ЛНР в СЦКК. Диверсионные группы работают в нарушение Минских соглашений», — считает он.

Ранее военкор Александр Сладков заявил, что Киеву попросту «плевать» на СЦКК. По его словам, республики должны действовать более жестко в ответ на провокации ВСУ.