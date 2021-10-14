Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 октября 23:49
23:39
Политика
Издание Financial Times обратилось к Пригожину за содействием в расследовании о россиянах в ЦАР
23:29
Общество
Собянин оценил новую волну заболеваемости COVID-19
23:27
Происшествия
Бывший парень убил возлюбленную и закопал тело в заброшенном доме в Кудрово
22:43
Политика
Байден встретится с Папой Римским Франциском во время визита в Европу
22:22
Экономика
Набиуллина призналась, что хранит сбережения в рублях
21:56
Экономика
В Берлине не согласились с причастностью России к росту цен на газ в Европе
21:49
Весь мир
Сын Боба Марли даст концерт в столице Эфиопии
21:47
Общество
Королевский биограф Кейт Николл: Принц Уильям чуть не ушел от Кейт Миддлтон
21:46
Общество
Тело девочки покрылось страшными пролежнями после реанимации в детской больнице Крыма
21:46
Политика
Берич и Витязева назвали провокацией ВСУ похищение представителя ЛНР в СЦКК
Все новости

Том Холланд с восторгом наблюдал за работой Альфреда Молины над новым «Человеком-пауком»
Общество
Том Холланд с восторгом наблюдал за работой Альфреда Молины над новым «Человеком-пауком»
Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Лондон, 14 октября. Британский актер Том Холланд раскрыл подробности работы с Альфредом Молиной в фильме «Человек-паук: Нет пути домой», который выйдет в конце этого года. Он назвал коллегу «одним из самых любимых людей, с которыми ему довелось работать».

По словам Холланда, он с восторгом наблюдал за работой Молины, который уже играл Доктора Осьминога. Тогда персонажу 68-летнего британца предстояло сразиться с Человеком-пауком в исполнении Тоби Магуайра.

«Было правда весело наблюдать за его реакцией на то, как развиваются технологии. Когда он снимался в старом фильме, щупальца были кукольные, а когда мы их использовали, они стали воображаемыми и дополнялись компьютерной графикой. Было довольно круто увидеть, как он снова воплощал тот же образ, и при этом переучивался», — сказал Холланд в интервью Entertainment Weekly.

Он добавил, что ощущал съемки фильма как завершение трилогии. Актер пообещал более «интуитивные и рукопашные» бои в новой части картины о Человек-пауке.

Последние месяцы ходят слухи, что в новом фильме о Питере Паркере окажутся актеры из предыдущих картин, которые воплотили образ Человека-паука. Недавно появился очередной повод задуматься, что это может быть правдой. Но Эндрю Гарфилд еще в сентября опроверг свое участие в «Нет пути домой».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Том Холланд с восторгом наблюдал за работой Альфреда Молины над новым «Человеком-пауком»
человек-паук холланд молина
Комментировать