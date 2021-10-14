Том Холланд с восторгом наблюдал за работой Альфреда Молины над новым «Человеком-пауком»

Лондон, 14 октября. Британский актер Том Холланд раскрыл подробности работы с Альфредом Молиной в фильме «Человек-паук: Нет пути домой», который выйдет в конце этого года. Он назвал коллегу «одним из самых любимых людей, с которыми ему довелось работать».

По словам Холланда, он с восторгом наблюдал за работой Молины, который уже играл Доктора Осьминога. Тогда персонажу 68-летнего британца предстояло сразиться с Человеком-пауком в исполнении Тоби Магуайра.

«Было правда весело наблюдать за его реакцией на то, как развиваются технологии. Когда он снимался в старом фильме, щупальца были кукольные, а когда мы их использовали, они стали воображаемыми и дополнялись компьютерной графикой. Было довольно круто увидеть, как он снова воплощал тот же образ, и при этом переучивался», — сказал Холланд в интервью Entertainment Weekly.

Он добавил, что ощущал съемки фильма как завершение трилогии. Актер пообещал более «интуитивные и рукопашные» бои в новой части картины о Человек-пауке.

Последние месяцы ходят слухи, что в новом фильме о Питере Паркере окажутся актеры из предыдущих картин, которые воплотили образ Человека-паука. Недавно появился очередной повод задуматься, что это может быть правдой. Но Эндрю Гарфилд еще в сентября опроверг свое участие в «Нет пути домой».