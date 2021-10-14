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Сивков: требование США убрать «Искандеры» из Калининграда преследует конкретную цель
Армия
Сивков: требование США убрать «Искандеры» из Калининграда преследует конкретную цель
Пресс-служба Балтийского флота

Москва, 14 октября. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан 1-го ранга Константин Сивков раскрыл замысел США с выдвижением требований убрать ракетные комплексы «Искандер» из Калининградской области.

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт заявил, что России следует убрать ракеты, якобы стянутые на территорию Европы. По его мнению, размещенное вооружение нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Скорее всего Эберхардт имел в виду переброшенные в Калининградскую область ракеты 9М729 для комплексов «Искандер». Константин Сивков назвал подобные высказывания американцев смешными, так как США в одностороннем порядке покинули ДРСМД. По его мнению, такие заявления из Вашингтона преследуют конкретную цель, и являются лишь первым шагом к реализации замысла Соединенных Штатов.

«Затем последует масштабная кампания по обвинению России в том, что она дестабилизирует ситуацию размещением в Европе ракет "Искандер". На этом основании будет поднята истерия и заявлено, что в качестве ответа на российскую угрозу необходимо развернуть в Европе ракеты средней дальности», — уточнил военный эксперт в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее Константин Сивков предупредил, что Россия может ввести санкции против НАТО. Подвигнуть на это может размещение военных баз стран Запада на Украине.

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