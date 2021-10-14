Историк Понасенков не увидел подходящей женщины на пост президента России

Москва, 14 октября. Правление женщины на посту президента России возможно, но пока нет подходящей кандидатуры, считает историк и публицист Евгений Понасенков.

Как отметил эксперт, сейчас в публичном пространстве России нет ни одного очевидного кандидата-женщины, как и мужчины. В политике должна быть честная конкуренция между кандидатами, но учитывать мужские и женские «особенности» все же необходимо, уверен публицист.

«Если женщина талантливая — пожалуйста. Я большой поклонник Маргарет Тэтчер, в моей коллекции исторических предметов есть несколько ее автографов. Но это исключение, мы должны понимать, что самое главное — это головной мозг человека», — цитирует Понасенкова «Радиоточка НСН».

Историк добавил, что в ряде стран женщины-политики далеко не являются идеалом, к которому стремится общество.

Ранее президент Владимир Путин не стал отвечать на вопрос о своем возможном преемнике. По его словам, подобные разговоры дестабилизируют ситуацию.