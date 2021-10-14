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Неизвестные сожгли две церкви на юге Чили

  /   Обновлено: 14 октября 2021 20:55
Весь мир
Неизвестные сожгли две церкви на юге Чили
pixabay.com  /  skeeze

Тируа, 14 октября. Группа неизвестных людей сожгла две церкви рядом с поселком Тируа на юго-западе Чили. Нападение произошло через несколько часов после того, как президент Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в ряде регионов страны.

Неизвестные уничтожили Евангелическую церковь и часовню. Один из священников Оскар Гарсия заявил, что после случившегося орден решил вывести прихожан из зоны конфликта.

Еще одно нападение произошло в поместье Санта-Лидия, расположенном в 615 километрах к югу от столицы Сантьяго. Неизвестные в капюшонах ворвались на лесозаготовительное производство и открыли огонь по рабочим, а затем начали уничтожать технику, грузовики и фургоны, принадлежащие компании Nahuelbuta.

Расследование по обоим случаям проводит Следственная полиция (PDI).

Чрезвычайное положение

13 октября Пиньера объявил чрезвычайное положение в ряде регионов страны. Таких, как Био-Био и Арауко, а также в провинциях Мальеко и Каутин в области Араукания. Президент пошел на этот шаг в связи с «серьезными актами насилия, связанными с незаконным оборотом наркотиков, терроризмом и организованной преступностью».

Global Look Press / Yin Nan / XinHua

Введение режима ЧП стало ответом правительства Чили на действия индейцев мапуче, которые активизировались в последнее время.

История противостояния

Конфликт между чилийским правительством и коренным народом начался в конце XIX века. В результате военной кампании в 1862–1886 годах территории коренного народа в Араукании оказались в составе Чили. После падения диктаторского режима Аугусто Пиночета в 1990-х годах индейцы, ссылаясь на Декларацию ООН о правах коренных народов, потребовали вернуть им земли, но власти не пошли им навстречу.

С тех пор часть мапуче ведет национально-освободительную борьбу за отделение региона в южной части страны. Очередное обострение произошло в январе 2021 года. После того как индейцы перекрыли дороги и подожгли несколько зданий, правительству пришлось ввести войска в Арауканию.

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