«Ямал» сыграет в выездном матче против «Белгорода» в рамках НМХЛ

Белгород, 14 октября. Хоккейная команда из Салехарда «Ямал» готовится к ответственной игре против белгородского клуба «Белгород» в рамках Национальной хоккейной молодежной лиги (НМХЛ).

На этой неделе для ямальской команды началась вторая выездная серия матчей. 14 и 15 октября молодежная команда встречается в Белгороде в 21:00 по ямальскому времени. Прямой эфир будет идти с сопровождением профессионального комментатора, кроме того, болельщикам доступна текстовая трансляция.

«После восьми игр команда «Белгород» занимает третье место в турнирной таблице НМХЛ. Всего они забили 30 и пропустили в свои ворота 25 голов. У «Ямала» — десятое место, 16 забитых и 34 пропущенных шайбы», — сообщает портал «Север-Пресс».

Ранее стало известно о послаблении коронавирусных ограничений в Ямало-Ненецком автономном округе. Губернатор региона Дмитрий Артюхов внес изменения в постановление, которое действовало с марта 2020 года. По новым правилам на Ямале вновь начнут работать игровые комнаты и ночные клубы, кинотеатры и кафетерии смогут принимать на 25% больше посетителей.