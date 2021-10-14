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Палата представителей Марокко вынесла вотум доверия новому правительству
Весь мир
Палата представителей Марокко вынесла вотум доверия новому правительству
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Рабат, 14 октября. Первая палата парламента Марокко выразила доверие правительству Азиза Аханнуша.

В ходе пленарного заседания депутаты законодательного собрания большинством голосов одобрили программу нового премьер-министра, представленную им в соответствии с требованиями статьи 88 Конституции. 213 членов парламента выступили — за, 64 — против и один воздержался.

Правительство страны считается находящимся у власти после получения доверия Палаты представителей, согласно тексту основного закона государства. В сентябре премьер-министр Азиз Аханнуш заявил, что три победившие в выборах политические партии пришли к соглашению о формировании нового кабмина. В него вошли 24 министра, включая семь женщин.

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