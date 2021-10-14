Баранец назвал глупыми попытки НАТО угрожать Калининграду «Голубыми копьями»

Москва, 14 октября. Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец считает несостоятельными любые заявления о том, что НАТО могут угрожать российской группировке войск в Калининградской области с помощью ракет Blue Spear («Голубое копье»).

Ранее американский военный аналитик Дэвид Экс заявил, что западные страны могут организовать новую блокаду для жителей эксклава. По его словам, силы НАТО могли бы попытаться заблокировать важнейший для России морской путь на Балтике, соединяющий Петербург с Калининградом. Для этого он предложил применить приобретенную эстонскими военными систему противокорабельных ракет Blue Spear.

Баранец заявил, что эти ракеты имеют небольшую боеголовку с дальностью полета до 300 километров. При этом он подчеркнул, что стращать этим оружием калининградскую группировку войск ВС РФ очень глупо, несмотря на всю его опасность, передает «Царьград».

«Делать ставку и серьезно говорить, что с помощью «Голубого копья» НАТО может решить судьбу калининградского оборонительного района, это глупо, это провокационно и, с военной точки зрения, несостоятельно», — отметил он.

Prt Scr youtube.com / STATE DEFENSE NEWS

По его словам, любую страну НАТО, с территории которой будет произведен выстрел по Калининграду, ждет печальная участь. Ответный удар со стороны РФ приведет к катастрофическим последствиям.

«Там просто можно будет не вспахивать даже ее, просто в горящую от наших разрывов землю картошку сеять», — заявил он.

Ранее сообщалось, что российско-белорусские учения «Запад-2021» продемонстрировали способность двух стран отразить возможное нападение со стороны НАТО. Военные доказали, что могут оперативно реагировать на любые угрозы.