Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 октября 23:48
23:39
Политика
Издание Financial Times обратилось к Пригожину за содействием в расследовании о россиянах в ЦАР
23:29
Общество
Собянин оценил новую волну заболеваемости COVID-19
23:27
Происшествия
Бывший парень убил возлюбленную и закопал тело в заброшенном доме в Кудрово
22:43
Политика
Байден встретится с Папой Римским Франциском во время визита в Европу
22:22
Экономика
Набиуллина призналась, что хранит сбережения в рублях
21:56
Экономика
В Берлине не согласились с причастностью России к росту цен на газ в Европе
21:49
Весь мир
Сын Боба Марли даст концерт в столице Эфиопии
21:47
Общество
Королевский биограф Кейт Николл: Принц Уильям чуть не ушел от Кейт Миддлтон
21:46
Общество
Тело девочки покрылось страшными пролежнями после реанимации в детской больнице Крыма
21:46
Политика
Берич и Витязева назвали провокацией ВСУ похищение представителя ЛНР в СЦКК
Все новости

Баранец назвал глупыми попытки НАТО угрожать Калининграду «Голубыми копьями»
Политика
Баранец назвал глупыми попытки НАТО угрожать Калининграду «Голубыми копьями»
Федеральное агентство новостей  /  Равид Гор

Москва, 14 октября. Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец считает несостоятельными любые заявления о том, что НАТО могут угрожать российской группировке войск в Калининградской области с помощью ракет Blue Spear («Голубое копье»).

Ранее американский военный аналитик Дэвид Экс заявил, что западные страны могут организовать новую блокаду для жителей эксклава. По его словам, силы НАТО могли бы попытаться заблокировать важнейший для России морской путь на Балтике, соединяющий Петербург с Калининградом. Для этого он предложил применить приобретенную эстонскими военными систему противокорабельных ракет Blue Spear.

Баранец заявил, что эти ракеты имеют небольшую боеголовку с дальностью полета до 300 километров. При этом он подчеркнул, что стращать этим оружием калининградскую группировку войск ВС РФ очень глупо, несмотря на всю его опасность, передает «Царьград».

«Делать ставку и серьезно говорить, что с помощью «Голубого копья» НАТО может решить судьбу калининградского оборонительного района, это глупо, это провокационно и, с военной точки зрения, несостоятельно», — отметил он.

Prt Scr youtube.com / STATE DEFENSE NEWS

По его словам, любую страну НАТО, с территории которой будет произведен выстрел по Калининграду, ждет печальная участь. Ответный удар со стороны РФ приведет к катастрофическим последствиям.

«Там просто можно будет не вспахивать даже ее, просто в горящую от наших разрывов землю картошку сеять», — заявил он.

Ранее сообщалось, что российско-белорусские учения «Запад-2021» продемонстрировали способность двух стран отразить возможное нападение со стороны НАТО. Военные доказали, что могут оперативно реагировать на любые угрозы.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Баранец назвал глупыми попытки НАТО угрожать Калининграду «Голубыми копьями»
калининград баранец blue spear
Комментировать