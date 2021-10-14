Бывшая солистка «Демо» Зверева призналась, что из-за побоев продюсера на время ослепла

Москва, 14 октября. Бывшая солистка «Демо» Александра Зверева рассказала о побоях со стороны экс-продюсера Вадима Полякова. Из-за полученных травм знаменитость на какое-то время даже ослепла.

Артистка поделилась откровением в эфире YouTube-шоу Fametime TV. По ее словам, ей приходилось скрывать следы побоев от родителей. Певица из-за физического насилия со стороны продюсера получила серьезные травмы, которые сильно отразились на ее здоровье.

«Он меня избивал, бил по голове. От его ударов у меня образовались то ли тромб, то ли кровоизлияние в мозге. И оно перекрывало питание к мозжечку. В какой-то момент я перестала видеть, перед глазами плыл мир, меня рвало», — вспомнила 40-летняя певица.

Она испытывала не только физическое насилие, но и психологическое. Как указала исполнительница, мужчина давил на нее, намеренно понижал самооценку и угрожал увольнением. Однажды, по словам Зверевой, Поляков ударил ее в живот, когда она была беременной. Певица смогла найти силы уйти от тирана-продюсера, когда с возрастом поняла, что она «харизматичная, целостная личность».

В настоящее время Александра Зверева живет в США и воспитывает четверых детей. Супруг артистки хочет еще наследников, но, по словам певицы, она не готова к этом — ее «тело блокирует на деторождение».