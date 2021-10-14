Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 октября 23:48
23:39
Политика
Издание Financial Times обратилось к Пригожину за содействием в расследовании о россиянах в ЦАР
23:29
Общество
Собянин оценил новую волну заболеваемости COVID-19
23:27
Происшествия
Бывший парень убил возлюбленную и закопал тело в заброшенном доме в Кудрово
22:43
Политика
Байден встретится с Папой Римским Франциском во время визита в Европу
22:22
Экономика
Набиуллина призналась, что хранит сбережения в рублях
21:56
Экономика
В Берлине не согласились с причастностью России к росту цен на газ в Европе
21:49
Весь мир
Сын Боба Марли даст концерт в столице Эфиопии
21:47
Общество
Королевский биограф Кейт Николл: Принц Уильям чуть не ушел от Кейт Миддлтон
21:46
Общество
Тело девочки покрылось страшными пролежнями после реанимации в детской больнице Крыма
21:46
Политика
Берич и Витязева назвали провокацией ВСУ похищение представителя ЛНР в СЦКК
Все новости

Бывшая солистка «Демо» Зверева призналась, что из-за побоев продюсера на время ослепла
Шоу-бизнес
Бывшая солистка «Демо» Зверева призналась, что из-за побоев продюсера на время ослепла
instagram.com  /  @sashazvereva

Москва, 14 октября. Бывшая солистка «Демо» Александра Зверева рассказала о побоях со стороны экс-продюсера Вадима Полякова. Из-за полученных травм знаменитость на какое-то время даже ослепла.

Артистка поделилась откровением в эфире YouTube-шоу Fametime TV. По ее словам, ей приходилось скрывать следы побоев от родителей. Певица из-за физического насилия со стороны продюсера получила серьезные травмы, которые сильно отразились на ее здоровье.

«Он меня избивал, бил по голове. От его ударов у меня образовались то ли тромб, то ли кровоизлияние в мозге. И оно перекрывало питание к мозжечку. В какой-то момент я перестала видеть, перед глазами плыл мир, меня рвало», — вспомнила 40-летняя певица.

Она испытывала не только физическое насилие, но и психологическое. Как указала исполнительница, мужчина давил на нее, намеренно понижал самооценку и угрожал увольнением. Однажды, по словам Зверевой, Поляков ударил ее в живот, когда она была беременной. Певица смогла найти силы уйти от тирана-продюсера, когда с возрастом поняла, что она «харизматичная, целостная личность».

В настоящее время Александра Зверева живет в США и воспитывает четверых детей. Супруг артистки хочет еще наследников, но, по словам певицы, она не готова к этом — ее «тело блокирует на деторождение».

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Бывшая солистка «Демо» Зверева призналась, что из-за побоев продюсера на время ослепла
насилие поляков побои Зверева
Комментировать