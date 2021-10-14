Тунисские ассоциации осудили призывы к другим государствам вмешаться в дела страны

Тунис, 14 октября. Ряд ассоциаций осудили продолжающееся подстрекательство зарубежных стран к вмешательству в дела Туниса и эскалацию кампании против журналистов, обвинив партию «Ан-Нахда» в «извращении общественного мнения».

В совместном заявлении 22 организации указали на упорство ряда политических движений и деятелей препятствовать решениям президента Каиса Саида и называть их «переворотом» и нарушением суверенитета. Особое осуждение вызвало стремление бывшего главы Туниса Монсефа Марзуки побудить зарубежные государства вмешаться во внутренние дела страны на фоне демонстраций 9 октября в столице Франции.

«В этой связи стоит вспомнить непрерывные кампании, проводимые «Ан-Нахдой» и ее союзниками для введения в заблуждение общественного мнения и настраивания некоторых структур, в частности Конгресс и администрацию США, против Туниса», —добавлено в заявлении.

Ассоциации предупредили об опасности такого подстрекательства, назвав это «пятном позора» для политиков, которые участвовали в правительстве с конца 2011 года. Организации также подтвердили, что они осуждают чудовищные нападения на журналистов, особенно сотрудников национального телевидения, которые подверглись серьезным словесным и физическим угрозам на глазах у депутатов бездействующего парламента, относящихся к партии «Ан-Нахда» и ее союзникам. Данный инцидент произошел 10 октября на фоне участия последних в демонстрации против президента Каиса, организованной на улице Хабиб Бургиба в столице.