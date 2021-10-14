Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 октября 23:48
23:39
Политика
Издание Financial Times обратилось к Пригожину за содействием в расследовании о россиянах в ЦАР
23:29
Общество
Собянин оценил новую волну заболеваемости COVID-19
23:27
Происшествия
Бывший парень убил возлюбленную и закопал тело в заброшенном доме в Кудрово
22:43
Политика
Байден встретится с Папой Римским Франциском во время визита в Европу
22:22
Экономика
Набиуллина призналась, что хранит сбережения в рублях
21:56
Экономика
В Берлине не согласились с причастностью России к росту цен на газ в Европе
21:49
Весь мир
Сын Боба Марли даст концерт в столице Эфиопии
21:47
Общество
Королевский биограф Кейт Николл: Принц Уильям чуть не ушел от Кейт Миддлтон
21:46
Общество
Тело девочки покрылось страшными пролежнями после реанимации в детской больнице Крыма
21:46
Политика
Берич и Витязева назвали провокацией ВСУ похищение представителя ЛНР в СЦКК
Все новости

Тунисские ассоциации осудили призывы к другим государствам вмешаться в дела страны
Весь мир
Тунисские ассоциации осудили призывы к другим государствам вмешаться в дела страны
Global Look Press  /  Chedly Ben Ibrahim

Тунис, 14 октября. Ряд ассоциаций осудили продолжающееся подстрекательство зарубежных стран к вмешательству в дела Туниса и эскалацию кампании против журналистов, обвинив партию «Ан-Нахда» в «извращении общественного мнения».

В совместном заявлении 22 организации указали на упорство ряда политических движений и деятелей препятствовать решениям президента Каиса Саида и называть их «переворотом» и нарушением суверенитета. Особое осуждение вызвало стремление бывшего главы Туниса Монсефа Марзуки побудить зарубежные государства вмешаться во внутренние дела страны на фоне демонстраций 9 октября в столице Франции.

«В этой связи стоит вспомнить непрерывные кампании, проводимые «Ан-Нахдой» и ее союзниками для введения в заблуждение общественного мнения и настраивания некоторых структур, в частности Конгресс и администрацию США, против Туниса», —добавлено в заявлении.

Ассоциации предупредили об опасности такого подстрекательства, назвав это «пятном позора» для политиков, которые участвовали в правительстве с конца 2011 года. Организации также подтвердили, что они осуждают чудовищные нападения на журналистов, особенно сотрудников национального телевидения, которые подверглись серьезным словесным и физическим угрозам на глазах у депутатов бездействующего парламента, относящихся к партии «Ан-Нахда» и ее союзникам. Данный инцидент произошел 10 октября на фоне участия последних в демонстрации против президента Каиса, организованной на улице Хабиб Бургиба в столице.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Тунисские ассоциации осудили призывы к другим государствам вмешаться в дела страны
тунис
Комментировать