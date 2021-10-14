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Венесуэла подаст в суд на президента Колумбии из-за «истребления мигрантов»
Весь мир
Венесуэла подаст в суд на президента Колумбии из-за «истребления мигрантов»
Prt Scr facebook.com  /  ivanduquemarquez

Каракас, 14 октября. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что правительство страны планирует подать в Международный уголовный суд на президента Колумбии Ивана Дуке за «истребление» и преследования венесуэльских мигрантов. Она отметила, что глава южноамериканской страны несет за это прямую ответственность.

Родригес уточнила, что речь идет про «убийства детей» в муниципалитете Тибу в Колумбии. Правительство боливарианской страны также планирует высказать эти претензии в Организации Объединенных Наций (ООН) и Верховном комиссариате по правам человека.

«Три недели назад Дуке бил себя в грудь в «шоу», которое он устроил в Нью-Йорке по поводу венесуэльских мигрантов. Его цель — пополнить свою коррумпированную казну за счет страданий наших людей. Сегодня он несет прямую ответственность за истребление венесуэльцев», — сказала вице-президент.

Министерством иностранных дел Колумбии, в свою очередь, опровергло заявление Венесуэлы.

«Мы отвергаем недавние необоснованные заявления различных представителей Мадуро, в которых они осуждают якобы проводимую политику агрессии, дискриминации и ксенофобии в отношении венесуэльских мигрантов», — говорится в сообщении МИД страны.

Старый конфликт

Власти Венесуэлы не первый раз высказывают претензии в адрес Ивана Дуке. В конце февраля Мадуро назвал Колумбию «наркогосударством», а своего коллегу обвинил в пособничестве наркомафии.

Новый виток эскалации в отношениях между Венесуэлой и Колумбией начался после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. США и Колумбия признали его временным главой Венесуэлы. Мадуро назвал произошедшее попыткой государственного переворота. В его поддержку высказались лидеры России, Кубы, Китая и других стран.

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