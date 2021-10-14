ЮНИСЕФ призвал освободить детей из центров содержания мигрантов в Ливии

Нью-Йорк, 14 октября. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) предупредил об угрозе безопасности и благополучия более 1000 женщин и несовершеннолетних, в том числе пяти малышей без сопровождения и не менее 30 младенцев, которые находятся в центрах содержания под стражей в Ливии.

По информации международной организации, среди тысяч мигрантов и просителей убежища, попавших в недавние массовые аресты, обнаружили как минимум 751 женщину и 255 детей. Исполняющая обязанности специального представителя ЮНИСЕФ в Ливии Кристина Бругиоло уточнила, что несовершеннолетние беженцы столкнулись с серьезными нарушениями прав ребенка, включая произвольные задержания.

«Их содержат в ужасных и бесчеловечных условиях. Мы предполагаем, что фактическое количество детей может быть намного больше, поскольку, как сообщается, мальчиков поместили в камеры со взрослыми мужчинами», — подчеркнула она.

Центры содержания под стражей переполнены. Например, в крупнейшем из них находятся более пяти тысяч человек, что в четыре раза больше официальной вместимости. При этом часть перевели в следственный изолятор.

ООН и другие гуманитарные организации призвали ливийские власти защищать детей и не разлучать несовершеннолетних с родителями, опекунами и семьями. Фонд считает необходимым немедленно освободить подростков.

«ЮНИСЕФ вместе с партнерами готов предоставить техническую поддержку, включая организацию альтернативного ухода для задержанных детей», — резюмировала Кристина Бругиоло.

Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов опубликовало доклад о центрах содержания мигрантов в Ливии, где люди переживают жестокое обращение, насилие, принудительный труд, лишение еды и воды. Кроме того, специалистов обеспокоила судьба беженцев, которые пропали без вести при попытке перебраться через Средиземное море, поскольку африканцы могли попасть в рабство, либо погибнуть после кораблекрушения.